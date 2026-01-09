ترامب يقول إن "أخلاقه" هي القيد الوحيد لعملياته العسكرية في الخارج

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة أن "أخلاقه" هي الشيء الوحيد الذي يقيد سلطته في إصدار أوامر بشن عمليات عسكرية في أنحاء العالم.وقال ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" عندما سُئل عما إذا كانت هناك أي حدود لعملياته في الخارج، "نعم، هناك شيء واحد. أخلاقي... إنها الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني".وأضاف "لست في حاجة إلى قانون دولي. أنا لا أسعى لإيذاء الناس".وأشار إلى أن عليه التزام القانون الدولي، لكنه قال إن "الأمر يتوقف على تعريفك للقانون الدولي".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت أولويته هي الحفاظ على التحالف العسكري أو الاستحواذ على غرينلاند، قال ترامب "قد يكون هذا خيارًا".وأضاف أن ملكية الولايات المتحدة لغرينلاند هي "ما أشعر بأنه ضروري من الناحية النفسية لتحقيق النجاح".