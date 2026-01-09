الأخبار
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
الشرع يلتقي فون دير لايين مع وفد أوروبي في دمشق
أخبار دولية
2026-01-09 | 03:22
مشاهدات عالية
الشرع يلتقي فون دير لايين مع وفد أوروبي في دمشق
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، وهي أرفع مسؤولة أوروبية تزور سوريا منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد أواخر 2024.
وأفادت سانا بأن الرئيس أحمد الشرع يلتقي رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "والوفد المرافق في قصر الشعب بدمشق"، في زيارة تأتي ضمن جولة يجريها المسؤولون الأوروبيون في المنطقة.
أخبار دولية
يلتقي
لايين
أوروبي
التالي
زيلينسكي: أضرار بمبنى السفارة القطرية في كييف
روسيا تعلن أنها ضربت أوكرانيا بصاروخ فرط صوتي من نوع أوريشنيك
السابق
0
أخبار دولية
2025-12-17
فون دير لايين: الأيام المقبلة "حاسمة" لتمويل أوكرانيا
أخبار دولية
2025-12-17
فون دير لايين: الأيام المقبلة "حاسمة" لتمويل أوكرانيا
0
آخر الأخبار
2026-01-03
رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين: نقف إلى جانب شعب فنزويلا وندعم الانتقال السلمي والديمقراطي
آخر الأخبار
2026-01-03
رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين: نقف إلى جانب شعب فنزويلا وندعم الانتقال السلمي والديمقراطي
0
أخبار دولية
2025-11-23
فون دير لايين تطالب بـ"اعتراف كامل" بالدور الأوروبي "المركزي" في أي خطة سلام حول أوكرانيا
أخبار دولية
2025-11-23
فون دير لايين تطالب بـ"اعتراف كامل" بالدور الأوروبي "المركزي" في أي خطة سلام حول أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-12-04
وفد من مجلس الأمن يؤكد من دمشق "تضامن" المجتمع الدولي مع سوريا
أخبار دولية
2025-12-04
وفد من مجلس الأمن يؤكد من دمشق "تضامن" المجتمع الدولي مع سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
أخبار دولية
12:28
منظمة غير حكومية: أكثر من 50 قتيلا خلال الاحتجاجات الإيرانية
أخبار دولية
12:28
منظمة غير حكومية: أكثر من 50 قتيلا خلال الاحتجاجات الإيرانية
0
أخبار دولية
12:24
وزير خارجية فرنسا: باريس من حقها أن تقول "لا" لواشنطن
أخبار دولية
12:24
وزير خارجية فرنسا: باريس من حقها أن تقول "لا" لواشنطن
0
فنّ
2026-01-08
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
فنّ
2026-01-08
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
0
فنّ
2026-01-08
"كلمات إباحية تصدم الجمهور"… هيلاري داف تكسر صورتها البريئة في أحدث أعمالها المرتقبة (فيديو)
فنّ
2026-01-08
"كلمات إباحية تصدم الجمهور"… هيلاري داف تكسر صورتها البريئة في أحدث أعمالها المرتقبة (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-09-19
التحكم المروري: أعمال تزفيت على الطريق الممتد من كنيسة مار مخايل باتجاه الطيونة وتحويل السير على المسلك المعاكس
آخر الأخبار
2025-09-19
التحكم المروري: أعمال تزفيت على الطريق الممتد من كنيسة مار مخايل باتجاه الطيونة وتحويل السير على المسلك المعاكس
0
منوعات
2026-01-06
"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!
منوعات
2026-01-06
"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
2
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
4
خبر عاجل
05:33
معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها
خبر عاجل
05:33
معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها
5
اسرار
23:50
أسرار الصحف 09-01-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 09-01-2026
6
أخبار لبنان
02:40
جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون
أخبار لبنان
02:40
جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون
7
صحف اليوم
00:07
الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...
صحف اليوم
00:07
الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...
8
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
