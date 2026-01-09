الشرع يلتقي فون دير لايين مع وفد أوروبي في دمشق

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، وهي أرفع مسؤولة أوروبية تزور سوريا منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد أواخر 2024.



وأفادت سانا بأن الرئيس أحمد الشرع يلتقي رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "والوفد المرافق في قصر الشعب بدمشق"، في زيارة تأتي ضمن جولة يجريها المسؤولون الأوروبيون في المنطقة.