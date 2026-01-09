روسيا تعلن أنها ضربت أوكرانيا بصاروخ فرط صوتي من نوع أوريشنيك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن روسيا شنت ضربات على "أهداف استراتيجية" في أوكرانيا باستخدام صاروخ أوريشنيك فرط الصوتي.



وجاءت هذه الضربات، التي لم يُحدد عددها أو أهدافها بدقة، "ردًا على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف" على مقر تابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر كانون الأول وهو ما تنفيه أوكرانيا بشدة.





















