قناة سعودية: أعضاء بالانتقالي الجنوبي اليمني اتفقوا على حل المجلس

أعلنت قناة الإخبارية السعودية أن أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي اتفقوا على حل المجلس.وذكرت القناة أن "أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني والهيئات التابعة له اتفقوا على حل المجلس استعدادًا للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض مؤكدين عدم تحقيق المجلس لأهدافه المرجوة".وقالت إن بعض أعضاء المجلس موجودون في الرياض لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء القلاقل في جنوب اليمن.وأشارت إلى أن رئيس المجلس المدعوم من الإمارات، عيدروس الزبيدي، غادر اليمن ولا يشارك في المحادثات.ولم يصدر تعليق بعد من المجلس.