قناة سعودية: أعضاء بالانتقالي الجنوبي اليمني اتفقوا على حل المجلس

أخبار دولية
2026-01-09 | 04:58
قناة سعودية: أعضاء بالانتقالي الجنوبي اليمني اتفقوا على حل المجلس

أعلنت قناة الإخبارية السعودية أن أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي اتفقوا على حل المجلس.

وذكرت القناة أن "أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني والهيئات التابعة له اتفقوا على حل المجلس استعدادًا للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض مؤكدين عدم تحقيق المجلس لأهدافه المرجوة".

وقالت إن بعض أعضاء المجلس موجودون في الرياض لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء القلاقل في جنوب اليمن. 

وأشارت إلى أن رئيس المجلس المدعوم من الإمارات، عيدروس الزبيدي، غادر اليمن ولا يشارك في المحادثات.

ولم يصدر تعليق بعد من المجلس.
 

أخبار دولية

سعودية:

أعضاء

بالانتقالي

الجنوبي

اليمني

اتفقوا

المجلس

مجالس كردية في حلب السورية ترفض دعوات إخلاء مناطقها
زيلينسكي: أضرار ‌بمبنى السفارة القطرية ⁠في كييف
LBCI السابق

We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More