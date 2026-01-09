الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجالس كردية في حلب السورية ترفض دعوات إخلاء مناطقها
أخبار دولية
2026-01-09 | 05:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مجالس كردية في حلب السورية ترفض دعوات إخلاء مناطقها
أعلنت مجالس كردية في مدينة حلب السورية أنها لن تخلي مناطق خاضعة لسيطرتها بموجب اتفاق وقف إطلاق نار أنهى اشتباكات استمرت لأيام بين قوات كردية وقوات الحكومة السورية.
وذكر بيان صادر عن مجلس الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ونشرته وسائل إعلام كردية في سوريا، أن "النداء الذي توجهه قوات حكومة دمشق الموقتة إلى شعبنا وقواتنا الأمنية هو دعوة للاستسلام، إلا أن شعبنا في هذه الأحياء مصمم على البقاء في أحيائه والدفاع عنها".
أخبار دولية
كردية
السورية
دعوات
إخلاء
مناطقها
التالي
خامنئي: إيران لن تتراجع في مواجهة مثيري الشغب
قناة سعودية: أعضاء بالانتقالي الجنوبي اليمني اتفقوا على حل المجلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-08
السلطات السورية تمهل المدنيين لمغادرة حيين ذوي غالبية كردية في حلب قبل استئناف القصف
أخبار دولية
2026-01-08
السلطات السورية تمهل المدنيين لمغادرة حيين ذوي غالبية كردية في حلب قبل استئناف القصف
0
أخبار دولية
2026-01-07
الحكومة السورية تطالب المقاتلين الأكراد بالخروج من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب
أخبار دولية
2026-01-07
الحكومة السورية تطالب المقاتلين الأكراد بالخروج من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب
0
أخبار دولية
2026-01-07
الجيش السوريّ: الأحياء الكردية في حلب منطقة عسكرية مغلقة
أخبار دولية
2026-01-07
الجيش السوريّ: الأحياء الكردية في حلب منطقة عسكرية مغلقة
0
أخبار دولية
09:58
تركيا ترحب بالعملية العسكرية السورية ضد القوات الكردية في حلب
أخبار دولية
09:58
تركيا ترحب بالعملية العسكرية السورية ضد القوات الكردية في حلب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
أخبار دولية
12:28
منظمة غير حكومية: أكثر من 50 قتيلا خلال الاحتجاجات الإيرانية
أخبار دولية
12:28
منظمة غير حكومية: أكثر من 50 قتيلا خلال الاحتجاجات الإيرانية
0
أخبار دولية
12:24
وزير خارجية فرنسا: باريس من حقها أن تقول "لا" لواشنطن
أخبار دولية
12:24
وزير خارجية فرنسا: باريس من حقها أن تقول "لا" لواشنطن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-01-08
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
فنّ
2026-01-08
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
0
فنّ
2026-01-08
"كلمات إباحية تصدم الجمهور"… هيلاري داف تكسر صورتها البريئة في أحدث أعمالها المرتقبة (فيديو)
فنّ
2026-01-08
"كلمات إباحية تصدم الجمهور"… هيلاري داف تكسر صورتها البريئة في أحدث أعمالها المرتقبة (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-09-19
التحكم المروري: أعمال تزفيت على الطريق الممتد من كنيسة مار مخايل باتجاه الطيونة وتحويل السير على المسلك المعاكس
آخر الأخبار
2025-09-19
التحكم المروري: أعمال تزفيت على الطريق الممتد من كنيسة مار مخايل باتجاه الطيونة وتحويل السير على المسلك المعاكس
0
منوعات
2026-01-06
"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!
منوعات
2026-01-06
"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
2
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
4
خبر عاجل
05:33
معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها
خبر عاجل
05:33
معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها
5
اسرار
23:50
أسرار الصحف 09-01-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 09-01-2026
6
أخبار لبنان
02:40
جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون
أخبار لبنان
02:40
جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون
7
صحف اليوم
00:07
الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...
صحف اليوم
00:07
الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...
8
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More