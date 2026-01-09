الأخبار
خامنئي: إيران لن تتراجع في مواجهة مثيري الشغب

2026-01-09 | 05:40
خامنئي: إيران لن تتراجع في مواجهة مثيري الشغب

أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن الجمهورية الإسلامية "لن تتراجع" في مواجهة "المخرّبين" و"مثيري الشغب"، مع اتساق نطاق الاحتجاجات التي تشهدها منذ أسبوعين.

     

وقال خامنئي إنّ يدي الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب "ملطختان بدماء أكثر من ألف إيراني"، في إِشارة ضمنية الى ضحايا الحرب التي شنّتها إسرائيل على الجمهورية الإسلامية في حزيران، وساندتها فيها الولايات المتحدة. 

 

وأكد المرشد في الخطاب الذي بثه التلفزيون الرسميّ، أنّ ترامب (الذي وصفه بـالمتعجرف”) سوف "يسقط"، على غرار السلالات الملكية التي حكمت إيران حتى انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979.

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:20

أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان

LBCI
اقتصاد
02:13

تراجع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
05:26

الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:33

معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها

LBCI
اسرار
23:50

أسرار الصحف 09-01-2026

LBCI
أخبار لبنان
02:40

جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون

LBCI
صحف اليوم
00:07

الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...

LBCI
فنّ
04:35

ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي

