خامنئي: إيران لن تتراجع في مواجهة مثيري الشغب

أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن الجمهورية الإسلامية "لن تتراجع" في مواجهة "المخرّبين" و"مثيري الشغب"، مع اتساق نطاق الاحتجاجات التي تشهدها منذ أسبوعين.

وقال خامنئي إنّ يدي الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب "ملطختان بدماء أكثر من ألف إيراني"، في إِشارة ضمنية الى ضحايا الحرب التي شنّتها إسرائيل على الجمهورية الإسلامية في حزيران، وساندتها فيها الولايات المتحدة.

وأكد المرشد في الخطاب الذي بثه التلفزيون الرسميّ، أنّ ترامب (الذي وصفه بـ”المتعجرف”) سوف "يسقط"، على غرار السلالات الملكية التي حكمت إيران حتى انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979.