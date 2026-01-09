الاتحاد الأوروبي: أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن رد قوات الأمن الإيرانية على الاحتجاجات "غير متناسب" مضيفة أن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول.



وقالت كالاس عبر منصة إكس: "قطع الإنترنت بالتزامن مع القمع العنيف للاحتجاجات يكشف عن نظام يخشى شعبه".