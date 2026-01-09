الجيش السوري يحذر من أنه سيستهدف منطقة في حلب ويدعو السكان لمغادرة

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الجيش السوري قوله إنه سيستهدف منطقة في حي الشيخ مقصود بحلب ويدعو السكان إلى المغادرة.



وجاء ذلك بعد أن رفضت جماعات كردية شروط وقف إطلاق النار التي أعلنتها دمشق وتنص على ضرورة انسحاب مقاتلي هذه الجماعات من المدينة.