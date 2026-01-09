نجل شاه إيران الراحل يوجّه دعوة "عاجلة" لترامب للتدخل في إيران



ناشد نجل شاه إيران الراحل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة التدخل بشكل عاجل في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.



وكتب رضا بهلوي على شبكات التواصل الاجتماعي "سيدي الرئيس، هذا نداء عاجل وفوري يستوجب انتباهكم ودعمكم وتحرككم.. أرجو منكم الاستعداد للتدخل لمساعدة الشعب الإيراني".



ولم يحدد بهلوي الذي يقيم في منطقة واشنطن طبيعة التدخل الذي يطالب به، لكنه أشار إلى حجب الإنترنت والتهديد باستخدام القوة ضد المحتجين.



وكتب "دعوت الناس للنزول إلى الشوارع للقتال من أجل حريتهم والضغط على قوات الأمن بأعدادهم الكبيرة. قاموا بذلك الليلة الماضية".



وأضاف "كفَّت تهديداتكم لهذا النظام المجرم أيضا يد أتباعه ... لكن الوقت ضيّق وسيعود الناس إلى الشوارع في غضون ساعة. أطلب منكم المساعدة".