تقاذف التهم بين الجيش السوري وقسد حول الجهة المسؤولة عن خرقة إتفاق الاول من نيسان...

وفيما قالت مصادر، إنّ جولة مفاوضات جديدة ستعقد بين الرئيس احمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي للتوصل الى تفاهمات نهائية حول حلب، يتقاذف الفريقان التهم حول الجهة المسؤولة عن خرقة إتفاق الاول من نيسان الذي يؤكد على خروج مقاتلي قسد من أحياء حلب، ففي الوقت الذي تقول دمشق إن ذلك لم يُطبّق، تخرج قسد لتقول إن ذلك افتراء ولا مسلحين لها في حلب، بل أهال في الأحياء الشعبية.