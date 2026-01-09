الأخبار
ترامب: الرئيس الكولومبي سيزور البيت الأبيض في شباط

أخبار دولية
2026-01-09 | 15:46
ترامب: الرئيس الكولومبي سيزور البيت الأبيض في شباط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، وهو يساري لطالما انتقدته إدارته، سيزور البيت الأبيض الشهر المقبل، معربا عن تفاؤله حيال العلاقات.
     
قبل أيام، هدد ترامب الرئيس الكولومبي غداة العملية العسكرية التي أطاحت نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكن يبدو بأن سيد الأبيض بدّل موقفه بعدما تحدث هاتفيا مع بيترو الأربعاء.
     
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" "أتطلع لعقد اجتماع مع غوستافو بيترو، رئيس كولومبيا، في البيت الأبيض خلال الأسبوع الأول من شباط/فبراير".
     
وأضاف "واثق من أن الأمور ستسير بشكل جيّد بالنسبة لكولومبيا والولايات المتحدة، لكن يتعيّن وضع حد لدخول الكوكايين وأنواع أخرى من المخدرات إلى الولايات المتحدة".

أخبار دولية

الرئيس

الكولومبي

سيزور

البيت

الأبيض

