احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة في العاصمة الإيرانية طهران



اندلعت احتجاجات جديدة في إيران في وقت متأخر من مساء الجمعة، حيث احتشد متظاهرون في منطقة شمال غرب العاصمة طهران رغم قطع الإنترنت والقمع الدامي، وفق ما أظهر مقطع فيديو تحققت منه وكالة فرانس برس.



وأظهرت المشاهد التي تم التحقق منها متظاهرين في منطقة سعدات آباد بطهران يقرعون الأواني ويهتفون بشعارات مناهضة لللسطات، وللمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، من بينها "الموت لخامنئي"، بينما أطلقت سيارات أبواقها تأييدا لهم.

