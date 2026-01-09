فنزويلا تجري محادثات مع واشنطن لاستئناف العلاقات الدبلوماسية



أعلنت فنزويلا الجمعة أنها بدأت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد أيام من اعتقال قوات أميركية الرئيس نيكولاس مادورو ونقله من العاصمة كراكاس.



وهذا أحدث مؤشر إلى التعاون في أعقاب اعتقال الزعيم اليساري وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "يتولى زمام الأمور" في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.



وقال مسؤولون إن دبلوماسيين أميركيين زاروا كراكاس لمناقشة إعادة فتح السفارة الأميركية.



في الأثناء، تجمع أقارب قلقون خارج السجون الفنزويلية الجمعة في انتظار أحبائهم مع بدء السلطات إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهي خطوة قالت واشنطن إنها جاءت بدفع منها.



