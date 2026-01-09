ترامب: الولايات المتحدة ستقرر أيا من شركات النفط ستعمل في فنزويلا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن إدارته ستُقرر أيا من شركات النفط ستعمل في فنزويلا بعد اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، وتعهد بضمان أمن عملياتها في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.



وقال لمسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة خلال اجتماع في البيت الأبيض "سنتخذ القرار بشأن شركات النفط التي ستدخل السوق، والتي سنسمح لها بالدخول، وسنبرم اتفاقا معها".



وأشار إلى أنه لم تكن هناك ضمانات أمنية لشركات النفط الأجنبية في عهد مادورو، مضيفا "لكن الآن لديكم أمن كامل. فنزويلا اليوم مختلفة تماما"، مشيرا إلى أن الشركات ستتعامل مع واشنطن وليس مع كراكاس.