مجلس الأمن يجتمع بشأن أوكرانيا الاثنين بعد ضربات جوية روسية

أخبار دولية
2026-01-10 | 00:40
مشاهدات عالية
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الاثنين بناء على طلب أوكرانيا بعد غارات جوية روسية واسعة النطاق واستخدام موسكو صاروخ أوريشنيك البالستي من أحدث جيل، بحسب جدول أعمال معدّل للمجلس نُشر مساء الجمعة. 
     
وقال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة أندريه ميلنيك في رسالة طلب فيها عقد الاجتماع واطلعت عليها وكالة فرانس برس، إن "روسيا بلغت مستوى جديدا ومروعا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في هجماتها على المدنيين والبنى التحتية المدنية في أوكرانيا". 
     
وأدت الغارات الجوية الروسية ليل الخميس الجمعة إلى انقطاع التدفئة عن نصف المباني السكنية في كييف، ما دفع رئيس بلدية العاصمة  الجمعة إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة "مؤقتا". 
     
وشهدت ليلة القصف هذه استخدام صاروخ أوريشنيك البالستي الروسي من أحدث جيل في غرب أوكرانيا، للمرة الثانية منذ بدء الحرب. 
     
وقال السفير الأوكراني في رسالته إلى مجلس الأمن "اليوم أعلنت روسيا الاتحادية  مسؤوليتها رسميا عن استخدام صاروخ بالستي متوسط المدى يُعرف باسم أوريشنيك في منطقة لفيف. تمثل هذه الضربة تهديدا خطيرا وغير مسبوق لأمن القارة الأوروبية، وتقوّض الاستقرار الإقليمي، وتشكّل مخاطر جسيمة على السلام والأمن الدوليين على نطاق أوسع". 

أخبار دولية

الأمن

يجتمع

أوكرانيا

الاثنين

ضربات

روسية

مقالات ذات صلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-25

أوكرانيا تدعو شركاءها لحماية أجوائها بعد ضربات روسية قتلت أربعة أشخاص

LBCI
أخبار دولية
2026-01-08

"أكثر من مليون" أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه بعد ضربات روسية

LBCI
أخبار دولية
2026-01-03

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن فنزويلا الاثنين

LBCI
أخبار دولية
2025-11-15

مجلس الأمن الدولي يصوت الاثنين على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
05:17

سباق مع الزمن لانقاذ عشرات طُمروا تحت أكوام النفايات في الفيليبين

LBCI
أخبار دولية
02:47

الأحزاب السياسية في غرينلاند في إعلان مشترك: "لا نريد أن نكون أميركيين"

LBCI
أخبار دولية
01:27

الجيش السوري يعلن استكمال عملية أمنية داخل حيّ كردي في حلب بعد اشتباكات عنيفة

LBCI
أخبار دولية
00:37

نتانياهو يرغب بالاستغناء عن المساعدات العسكرية الأميركية في غضون عشر سنوات

LBCI
أخبار دولية
2025-12-15

مصدر لرويترز: أوكرانيا تقصف البنية التحتية النفطية الروسية في بحر قزوين للمرة الثالثة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-03

مقدّمة النشرة المسائيّة 03-10-2025

LBCI
صحف اليوم
2025-10-02

قاسم هاشم لـ"الأنباء" الكويتية: الكلام عن أننا نسعى إلى تمديد ولاية المجلس النيابي باطل ومرفوض

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-30

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

LBCI
أخبار لبنان
06:23

السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:09

المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر

LBCI
أخبار لبنان
00:56

ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
صحف اليوم
01:21

إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
16:11

رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 10-01-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
منوعات
08:28

العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

