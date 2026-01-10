الجيش السوري يعلن استكمال عملية أمنية داخل حيّ كردي في حلب بعد اشتباكات عنيفة

أعلن الجيش السوري صباح السبت أنه استكمل عملية أمنية في حي الشيخ مقصود في حلب، حيث يتمركز مقاتلون أكراد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، بعد أيّام من الاشتباكات العنيفة.



وأوردت سانا نقلا عن الجيش "نعلن عن الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل"، في حين أفاد مراسل فرانس برس قرب حيّ الشيخ مقصود عن سماع دوي انفجارات متواصلة وشاهد سحب دخان تتصاعد من الحيّ.

