سباق مع الزمن لانقاذ عشرات طُمروا تحت أكوام النفايات في الفيليبين

يواصل عناصر الإنقاذ السبت مستخدمين الجرافات عمليات البحث عن ناجين بين أكوام القمامة عقب انهيار مكب نفايات في وسط الفيليبين، ما أدى إلى دفن عشرات من عمال النظافة ومقتل ستة منهم على الأقل.



طُمر نحو 50 من عمال النظافة أحياء الخميس عندما انهار جبل النفايات على مبان مخصصة لهم. وقدّر أحد أعضاء مجلس المدينة ارتفاع مكب بيناليو، وهو منشأة خاصة في مدينة سيبو، بنحو 20 طابقا.



وقالت العاملة في فرق الإنقاذ جو رييس في سيبو لوكالة فرانس برس السبت إن عناصر الإنقاذ يواجهون الآن خطر انهيار مزيد من الأنقاض أثناء تنقلهم بينها".



وأضافت أن "العمليات جارية حتى الآن وهي مستمرة. (لكن) من حين لآخر يتحرك المكب ... ما يعني أن علينا التوقف لفترة من الوقت حفاظا على سلامة عناصر الإنقاذ".



وترد المعلومات من موقع الكارثة ببطء، إذ أشار مسؤولون في المدينة إلى انقطاع الإشارة من مكب النفايات، الذي يخدم مدينة سيبو والمناطق المحيطة بها.



وصرح مسؤول في مجلس مدينة سيبو ديف تومولاك لوكالة فرانس برس، أنه ت انتشال ست جثث وما زال 32 شخصا في عداد المفقودين.



وأوضح مصدر آخر أن "الضحايا كانوا داخل المنشأة وقت وقوع الحادث... توجد مساكن للموظفين داخلها حيث يقيم معظم من دُفنوا".

