الأحزاب السياسية في غرينلاند في إعلان مشترك: "لا نريد أن نكون أميركيين"

أكدت الأحزاب السياسية في غرينلاد "لا نريد أن نكون أميركيين" وذلك بعد أن لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا باستخدام القوة للسيطرة على المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي والغنية بالمعادن.



وقال قادة الأحزاب الخمسة في البرلمان المحلي في ساعة متأخرة الجمعة في إعلان مشترك "لا نريد أن نكون أميركيين ولا نريد أن نكون دنماركيين، نريد أن نكون غرينلانديين". وأضافوا "يجب أن يقرر الغرينلانديون مستقبل غرينلاند".

