155 ألف شخص نزحوا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب إثر المعارك

أعلن محافظ حلب عزام الغريب أن الاشتباكات المتواصلة منذ أيام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في المدينة الواقعة في شمال سوريا أدّت إلى نزوح 155 ألف شخص.وقال المحافظ في خلال مؤتمر صحافي: "قمنا باستقبال ما يقارب 155 ألفا من أهلنا الذين نزحوا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وتوجهوا إلى أحياء مدينة حلب وإلى الأرياف"، مضيفا: "يتم استقبالهم بشكل لائق وكريم وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم".