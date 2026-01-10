ترامب: لا داعي لاعتقال بوتين…

الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قال إنه لا يرى داع باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحا ان الاخير يخشى واشنطن، ولا يخاف من الأوروبيين الذين قدموا الكثير لاوكرانيا.