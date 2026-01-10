الأخبار
ترامب: لا داعي لاعتقال بوتين…

أخبار دولية
2026-01-10 | 07:29
ترامب: لا داعي لاعتقال بوتين…

الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قال إنه لا يرى داع باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحا ان الاخير يخشى واشنطن، ولا يخاف من الأوروبيين الذين قدموا الكثير لاوكرانيا.

أخبار دولية

لاعتقال

بوتين…

