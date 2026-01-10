استمرار انقطاع الإنترنت في إيران منذ 48 ساعة

أفادت منظمة نتبلوكس غير الحكومية التي ترصد الأمن السيبراني، باستمرار قطع السلطات الإيرانية للانترنت منذ الخميس، مع استمرار الاحتجاجات على تردي الوضع المعيشي.



وذكرت المنظمة على منصة اكس، أن المعطيات تظهر أن انقطاع الانترنت على المستوى الوطني مستمر منذ 48 ساعة.

