ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لحماية عوائد بيع النفط الفنزويلي المودعة في حسابات الخزانة الأميركية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى حماية عوائد بيع النفط الفنزويلي المودعة في حسابات الخزانة الأميركية من "الحجز أو الإجراءات القضائية".



وأشار البيت الأبيض في بيان، الى أن "الرئيس ترامب يمنع الاستيلاء على عوائد النفط الفنزويلية بما قد يقوض الجهود الحيوية التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا".