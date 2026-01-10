الاتحاد الأوروبي يحض دمشق والأكراد على "استئناف عاجل" للحوار

حض الاتحاد الأوروبي كلا من الحكومة السورية والسلطات الكردية على استئناف "الحوار السياسي" بعد الاشتباكات الدامية في مدينة حلب.



وقال متحدث باسم التكتل في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يدعو الى إنهاء الأعمال القتالية في حلب وحولها، ويشدد على أهمية حماية المدنيين في كل الأوقات وتسهيل إيصال المساعدة الانسانية".



وأضاف: "نحض كل الأطراف على تنفيذ وقف إطلاق النار الذي أعلن اليوم وعلى استئناف عاجل للحوار السياسي من أجل حل سياسي".