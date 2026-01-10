حريق غابات يأتي على أكثر من 5500 هكتار في جنوب الأرجنتين (صور)

أتى حريق غابات كبير في جنوب الأرجنتين على أكثر من 5500 هكتار من الأراضي، مع محاولة مئات من عناصر الإطفاء والمتطوّعين احتواء النيران التي تهدد مجتمعات صغيرة.



واندلع الحريق الإثنين في بويرتو باتريادا الواقعة على بعد نحو 1700 كلم جنوب غرب بوينوس آيرس في منطقة باتاغونيا، ويحاصر مذّاك بلدة إبوين البالغ عدد سكانها 2000 نسمة.



وقالت فلافيا بروفوني المقيمة في المنطقة في منشور على إنستغرام: "لا مجال لوصف ما نعيشه. كل خمس دقائق يندلع حريق جديد. إنه جحيم".



وتحدّث إغناسيو توريس، حاكم مقاطعة تشوبوت المجاورة في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي عن احتراق 5500 هكتار، محذرا من أن الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة بسبب الأحوال الجوية غير المواتية لعمليات الإطفاء.



وتم إجلاء نحو 3000 سائح و15 عائلة، كما أتت النيران على أكثر من عشرة منازل.



ويشارك نحو 500 عنصر في العمليات، مع توقع وصول تعزيزات من مقاطعة كوردوبا وتشيلي.



والنيران مشتعلة أيضا في أنحاء أخرى من منطقة باتاغونيا، ولا سيما نيوكوين وريو نيغرو وسانتا كروز.