حريق غابات يأتي على أكثر من 5500 هكتار في جنوب الأرجنتين (صور)
أخبار دولية
2026-01-10 | 15:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حريق غابات يأتي على أكثر من 5500 هكتار في جنوب الأرجنتين (صور)
أتى حريق غابات كبير في جنوب الأرجنتين على أكثر من 5500 هكتار من الأراضي، مع محاولة مئات من عناصر الإطفاء والمتطوّعين احتواء النيران التي تهدد مجتمعات صغيرة.
واندلع الحريق الإثنين في بويرتو باتريادا الواقعة على بعد نحو 1700 كلم جنوب غرب بوينوس آيرس في منطقة باتاغونيا، ويحاصر مذّاك بلدة إبوين البالغ عدد سكانها 2000 نسمة.
وقالت فلافيا بروفوني المقيمة في المنطقة في منشور على إنستغرام: "لا مجال لوصف ما نعيشه. كل خمس دقائق يندلع حريق جديد. إنه جحيم".
وتحدّث إغناسيو توريس، حاكم مقاطعة تشوبوت المجاورة في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي عن احتراق 5500 هكتار، محذرا من أن الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة بسبب الأحوال الجوية غير المواتية لعمليات الإطفاء.
وتم إجلاء نحو 3000 سائح و15 عائلة، كما أتت النيران على أكثر من عشرة منازل.
ويشارك نحو 500 عنصر في العمليات، مع توقع وصول تعزيزات من مقاطعة كوردوبا وتشيلي.
والنيران مشتعلة أيضا في أنحاء أخرى من منطقة باتاغونيا، ولا سيما نيوكوين وريو نيغرو وسانتا كروز.
أخبار دولية
حريق
غابات
الأرجنتين
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2026-01-10
إعلان حالة الكارثة في جنوب شرق أستراليا جراء حرائق غابات
أخبار دولية
2026-01-10
إعلان حالة الكارثة في جنوب شرق أستراليا جراء حرائق غابات
0
أخبار دولية
2025-11-09
السلطات في نيوزيلندا ترسل طائرات إضافية لمكافحة حريق غابات ضخم
أخبار دولية
2025-11-09
السلطات في نيوزيلندا ترسل طائرات إضافية لمكافحة حريق غابات ضخم
0
أخبار لبنان
2025-11-13
هاني تفقد مواقع الحرائق في عارية ووادي الغباطية: غاباتنا ثروة وطنية ومسؤوليتنا الحفاظ عليها
أخبار لبنان
2025-11-13
هاني تفقد مواقع الحرائق في عارية ووادي الغباطية: غاباتنا ثروة وطنية ومسؤوليتنا الحفاظ عليها
0
أمن وقضاء
2025-11-11
من بكاسين إلى عكار: غابات لبنان تحت النار
أمن وقضاء
2025-11-11
من بكاسين إلى عكار: غابات لبنان تحت النار
0
أخبار دولية
06:18
منظمة حقوقية تفيد بأن 192 قتيلا على الأقل سقطوا في احتجاجات إيران
أخبار دولية
06:18
منظمة حقوقية تفيد بأن 192 قتيلا على الأقل سقطوا في احتجاجات إيران
0
أخبار دولية
05:39
إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
05:39
إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
0
أخبار دولية
04:17
إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا
أخبار دولية
04:17
إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا
0
أخبار دولية
04:13
الشرطة الإيرانية: توقيف عدد كبير من العناصر الرئيسيين في "أعمال الشغب"
أخبار دولية
04:13
الشرطة الإيرانية: توقيف عدد كبير من العناصر الرئيسيين في "أعمال الشغب"
0
حال الطقس
2026-01-10
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
حال الطقس
2026-01-10
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 10-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 10-1-2026
0
علوم وتكنولوجيا
03:00
في كاليفورنيا... هزات أرضية متلاحقة تثير قلق العلماء
علوم وتكنولوجيا
03:00
في كاليفورنيا... هزات أرضية متلاحقة تثير قلق العلماء
0
خبر عاجل
2025-12-30
وزارة الدفاع الإماراتية: نعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها وبما يضمن سلامة عناصرها وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين
خبر عاجل
2025-12-30
وزارة الدفاع الإماراتية: نعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها وبما يضمن سلامة عناصرها وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
آخر التطورات الميدانية في حلب...
تقارير نشرة الاخبار
14:29
آخر التطورات الميدانية في حلب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…
تقارير نشرة الاخبار
13:08
تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:06
السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
2
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
3
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
4
آخر الأخبار
15:47
الجيش الأميركي: نفّذنا ضربات واسعة النطاق استهدفت مواقع عدة لتنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء سوريا
آخر الأخبار
15:47
الجيش الأميركي: نفّذنا ضربات واسعة النطاق استهدفت مواقع عدة لتنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء سوريا
5
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
6
خبر عاجل
13:36
ترامب: إيران تتطلع إلى الحرية ربما أكثر من أي وقت مضى والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة
خبر عاجل
13:36
ترامب: إيران تتطلع إلى الحرية ربما أكثر من أي وقت مضى والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة
7
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
8
خبر عاجل
01:06
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران
خبر عاجل
01:06
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران
