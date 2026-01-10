الأخبار
تظاهرة جديدة مناهضة للسلطات الإيرانية في طهران

أخبار دولية
2026-01-10 | 16:02
مشاهدات عالية
تظاهرة جديدة مناهضة للسلطات الإيرانية في طهران

تظاهر جمع من الإيرانيين ليل السبت في شمال طهران، في تحرك احتجاجي جديد على رغم حجب الاتصال بالانترنت وعمليات قمع تمارسها السلطات، بحسب ما أظهر مقطع مصور تحققت منه وكالة فرانس برس.
     
وأظهر الفيديو إطلاق مفرقعات نارية في ميدان بوناك بشمال العاصمة الإيرانية، بينما قام متظاهرون بقرع أوان معدنية وترداد هتافات مؤيدة لحكم الشاه الذي أطاحت به الثورة الإسلامية في العام 1979.

أخبار دولية

تظاهرة

طهران

