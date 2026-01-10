الجيش الأميركي: نفذنا ضربات استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ غارات جوية عدة في سوريا استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "استهدفت الغارات اليوم مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء سوريا"، مشيرة الى أن الجيش نفذ الغارات قبل ظهر اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



ولم يوضح البيان ما إذا كانت الغارات أسفرت عن مقتل أي شخص.