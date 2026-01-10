العليمي يؤكد أن كل القوى العسكرية في جنوب اليمن ستعمل بإمرة التحالف

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن كل القوى العسكرية في جنوب اليمن ستعمل بإمرة التحالف الذي تقوده السعودية، بعد استعادة مناطق استحوذ عليها المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي.



ويأتي ذلك بعد أيام من استعادة القوات المدعومة من الرياض مناطق شاسعة من المقاتلين الانفصاليين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة والذين سيطروا عليها عسكريا في كانون الأول.



وأعلن العليمي في بيان متلفز السبت، "تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية التي ستتولى إعداد، وتجهيز، وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة".



ولم يذكر العليمي بالاسم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي لم يعلّق بعد على ما أدلى به رئيس مجلس القيادة.



وتقود الرياض منذ العام 2015 تحالفا عسكريا شاركت فيه أبوظبي، دعما للحكومة المعترف بها في اليمن لإسناد الحكومة ضد الحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطروا على صنعاء ومناطق واسعة في شمال البلاد اعتبارا من العام 2014.



لكن السعودية والإمارات دعمتا فصائل متنافسة داخل المجلس الرئاسي المعترف به من المجتمع الدولي. وكان المجلس الانتقالي الجنوبي جزءا من الحكومة.



والجمعة، أعلن الأمين العام للمجلس عبد الرحمن الصبيحي الموجود في الرياض على رأس وفد من المجلس، في فيديو عرض عبر قناة "العربية"، أن المجلس حلّ نفسه.



لكن ممثلي المجلس في اليمن قالوا إن الإعلان صدر تحت ضغط سعودي، ودعوا إلى تظاهرات حاشدة، رغم قرار منع صادر عن محافظ عدن الجديد الذي عينته السلطات المدعومة من السعودية.



ونزل الآلاف الى شوارع مدينة عدن الجنوبية السبت لإظهار دعمهم للمجلس الانتقالي، متحدّين بذلك الحظر.



ولوّح المتظاهرون بأعلام جمهورية اليمن الديموقراطية التي كانت دولة مستقلة بين عامي 1967 و1990، بينما رفع آخرون صورا لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.



وأعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن أن الزبيدي فر إلى أبوظبي بمساعدة من الإمارات، لكن المجلس الانتقالي أكد أنه لا يزال في اليمن.