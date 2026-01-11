الولايات المتحدة تحضّ رعاياها على مغادرة فنزويلا

حضّت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها على عدم السفر إلى فنزويلا وأولئك المتواجدين فيها على "مغادرة البلاد فورا"، معتبرة أن الوضع الأمني "غير مستقر".



وقالت الوزارة في بيان: "أفادت معلومات بأن جماعات مسلحة، تُعرف باسم كوليكتيفوس تقيم حواجز طرق وتفتش مركبات بحثا عن أدلة تثبت الجنسية الأميركية أو دعم الولايات المتحدة".