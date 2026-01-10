بيسنت: الولايات المتحدة قد ترفع عقوبات أخرى عن فنزويلا خلال أيام

كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لرويترز أن عقوبات أميركية إضافية مفروضة على فنزويلا قد تُرفع خلال أيام لتسهيل مبيعات النفط، مشيرا إلى أنه سيجتمع في وقت لاحق مع رئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة انخراطهما مع فنزويلا.ولفت بيسنت في مقابلة أجريت معه الجمعة، الى أن ما يقارب خمسة مليارات دولار من أصول حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي والمجمّدة حاليا لدى فنزويلا يمكن توظيفها للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد البلاد.وقال بيسنت خلال زيارة لمنشأة هندسية تابعة لشركة وينيباغو إندستريز: "سنرفع العقوبات عن النفط الذي سيُباع".وأشار إلى أن وزارة الخزانة تدرس إدخال تغييرات من شأنها تسهيل إعادة عوائد بيع النفط المخزّن إلى حد كبير على متن السفن إلى فنزويلا.