بنغلادش تسعى للانضمام إلى القوة الدولية المقرر نشرها في غزة

أعلنت بنغلادش أنها أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة.



وأفادت بأن مستشارها للأمن القومي خليل الرحمن التقى اثنين من الدبلوماسيين الأميركيين هما أليسون هوكر وبول كابور في واشنطن.



وجاء في بيان صادر عن حكومة بنغلادش أن مستشارها للأمن القومي "عبّر عن اهتمام بنغلادش من حيث المبدأ بأن تكون ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة".



ولم يذكر البيان مدى أو طبيعة مشاركتها المقترحة. ولم يصدر أي تعليق بعد من وزارة الخارجية الأميركية.