مسؤول أميركي: روبيو ونتنياهو تحدثا هاتفيا السبت

كشف مسؤول أميركي أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.



وفي حين لم يذكر المسؤول الأميركي المواضيع التي تمت مناقشتها في المكالمة، إلا أن موقع أكسيوس ذكر في وقت سابق أن الاثنين تحدثا عن غزة وسوريا والاحتجاجات في إيران.