مسؤول أميركي: روبيو ونتنياهو تحدثا هاتفيا السبت

أخبار دولية
2026-01-11 | 00:03
مسؤول أميركي: روبيو ونتنياهو تحدثا هاتفيا السبت

كشف مسؤول أميركي أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وفي حين لم يذكر المسؤول الأميركي المواضيع التي تمت مناقشتها في المكالمة، إلا أن موقع أكسيوس ذكر في وقت سابق أن الاثنين تحدثا عن غزة وسوريا والاحتجاجات في إيران.

أخبار دولية

ماركو روبيو

بنيامين نتنياهو

غزة

سوريا

إيران

23:29

مراسل لأكسيوس على إكس: وزير الخارجية الأميركي تحدث هاتفيا السبت مع رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو

2025-10-27

بيان: روبيو تحدث يوم السبت مع نتنياهو

2025-11-15

مكالمة هاتفية بين بوتين ونتنياهو

2025-11-29

مسؤول أميركيّ: روبيو وويتكوف يلتقيان الوفد الأوكرانيّ الأحد في فلوريدا

06:18

منظمة حقوقية تفيد بأن 192 قتيلا على الأقل سقطوا في احتجاجات إيران

05:39

إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

04:17

إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا

04:13

الشرطة الإيرانية: توقيف عدد كبير من العناصر الرئيسيين في "أعمال الشغب"

2025-10-20

وزير الخارجية الفرنسي: يجب فتح كل النقاط إلى غزة

00:58

رويترز نقلا عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو وروبيو بحثا إمكانية التدخل الأميركي في إيران خلال اتصال هاتفي أمس السبت

04:17

إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا

2025-12-15

مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: لبنان في مرحلة حساسة ووقف إطلاق النار هش

14:29

آخر التطورات الميدانية في حلب...

13:40

رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره

13:33

فيروز من دون هلي…

13:30

سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا

13:27

صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة

13:27

عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا

13:10

تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني

13:08

تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…

13:06

السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك

01:08

منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!

17:02

هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

01:43

لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية

15:47

الجيش الأميركي: نفّذنا ضربات واسعة النطاق استهدفت مواقع عدة لتنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء سوريا

01:36

"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل

13:36

ترامب: إيران تتطلع إلى الحرية ربما أكثر من أي وقت مضى والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة

04:44

توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه

01:06

مصادر لـ"رويترز": إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران

