بدء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في بورما بإشراف المجلس العسكري

بدأ التصويت الأحد في بورما، في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ينظمها المجلس العسكري الحاكم في ظل انتقادات دولية واسعة، بحسب ما أفاد به مراسلو وكالة فرانس برس.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 06,00 صباحا (23,30 بتوقيت غرينتش السبت) في كاوهمو، دائرة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي المسجونة منذ انقلاب أطاح بحكومتها عام 2021.



وألغى الجيش نتائج الانتخابات السابقة عام 2020 التي فاز فيها حزب أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بغالبية ساحقة بحجة وجود تزوير واسع النطاق، ما أدخل البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، في حرب أهلية.



وبعدما فرض المجلس العسكري الحاكم سلطته بالقوة على مدى خمس سنوات، يُقدّم الانتخابات التشريعية التي تنتهي في 25 كانون الثاني بعد مرحلة ثالثة، على أنها عودة إلى الديموقراطية.



وما زالت أونغ سان سو تشي البالغة 80 عاما مسجونة وتم حل حزبها "الرابطة الوطنية للديموقراطية".



ونددت دول غربية عديدة ومراقبون بالانتخابات التي اتسمت بقمع الأصوات المعارضة وبقوائم انتخابية يتألف معظمها من أحزاب موالية للجيش.



وفاز "حزب الاتحاد والتضامن والتنمية" الذي يعتبره خبراء ذراعا مدنيا للمجلس العسكري، بنحو 90% من مقاعد مجلس النواب في الدورة الأولى من الانتخابات في أواخر كانون الأول.