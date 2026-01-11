الأردن يؤكد مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

أكد الجيش الأردني مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية ليل السبت على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ردا على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين في كانون الأول الماضي.



وقال الجيش في بيان: "سلاح الجو الملكي نفذ مساء يوم أمس السبت، عمليات جوية نوعية استهدفت مجموعة من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في مناطق عدة داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لمحاربة الإرهاب".