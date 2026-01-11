إيران تحذر الولايات المتحدة من أنها سترد على أي هجوم عليها

حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن أي هجوم على إيران سترد عليه البلاد باستهداف إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، باعتبارها "أهدافا مشروعة".وكشفت مصادر لـ"رويترز" أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أميركي محتمل لدعم احتجاجات على مستوى البلاد في إيران.