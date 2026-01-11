الأخبار
إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا
أخبار دولية
2026-01-11 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا
أجلت السلطات السورية نحو 400 مقاتل كردي من مدينة حلب إلى شمال شرق سوريا، واعتقلت أكثر من 300 كردي آخر، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس عقب اشتباكات دامية في الأيام الأخيرة مع القوات الحكومية.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "360 مقاتلا كرديا، و59 جريحا" غادروا حي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية باتجاه شمال شرق البلاد.
وأكّد المصدر في الوقت نفسه اعتقال أكثر من 300 كردي بينهم "مقاتلين وعناصر من الأمن الداخلي الكردي".
أخبار دولية
إجلاء
حلب
سوريا
مقاتل كردي
