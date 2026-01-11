الأخبار
الشرطة الإيرانية: توقيف عدد كبير من العناصر الرئيسيين في "أعمال الشغب"
أخبار دولية
2026-01-11 | 04:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الشرطة الإيرانية: توقيف عدد كبير من العناصر الرئيسيين في "أعمال الشغب"
أعلن قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان توقيف عدد كبير من قادة حركة الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ أسبوعين.
وقال رادان للتلفزيون الرسمي: "تمّ ليل أمس توقيف عدد كبير من العناصر الرئيسيين في أعمال الشغب الذين سيُحاسبون بإذن الله بعد استكمال الإجراءات القانونية"، من دون أن يعطي تفاصيل عن عدد المعتقلين أو أسمائهم.
أخبار دولية
الشرطة الإيرانية
توقيف
أعمال الشغب
الاحتجاجات
التالي
إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا
منذ أكثر من 60 ساعة... استمرار انقطاع الإنترنت في إيران
السابق
مقالات ذات صلة
آخر الأخبار
03:56
قائد الشرطة الإيرانية: السلطات ألقت القبض على المتسببين الرئيسيين بأعمال الشغب ليلة أمس
آخر الأخبار
03:56
قائد الشرطة الإيرانية: السلطات ألقت القبض على المتسببين الرئيسيين بأعمال الشغب ليلة أمس
0
آخر الأخبار
02:54
وسائل إعلام نقلا عن قائد الشرطة الإيرانية: رفع مستوى المواجهة مع "مثيري الشغب"
آخر الأخبار
02:54
وسائل إعلام نقلا عن قائد الشرطة الإيرانية: رفع مستوى المواجهة مع "مثيري الشغب"
0
آخر الأخبار
03:57
قائد الشرطة الإيرانية: مثيرو الشغب مرتبطون بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأفعالهم خيانة للوطن
آخر الأخبار
03:57
قائد الشرطة الإيرانية: مثيرو الشغب مرتبطون بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأفعالهم خيانة للوطن
0
أخبار دولية
2026-01-05
رئيس السلطة القضائية في إيران يؤكد "عدم التساهل" مع "مثيري الشغب"
أخبار دولية
2026-01-05
رئيس السلطة القضائية في إيران يؤكد "عدم التساهل" مع "مثيري الشغب"
اخترنا لكم
أخبار دولية
06:18
منظمة حقوقية تفيد بأن 192 قتيلا على الأقل سقطوا في احتجاجات إيران
أخبار دولية
06:18
منظمة حقوقية تفيد بأن 192 قتيلا على الأقل سقطوا في احتجاجات إيران
0
أخبار دولية
05:39
إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
05:39
إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
0
أخبار دولية
04:17
إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا
أخبار دولية
04:17
إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا
0
أخبار دولية
03:08
منذ أكثر من 60 ساعة... استمرار انقطاع الإنترنت في إيران
أخبار دولية
03:08
منذ أكثر من 60 ساعة... استمرار انقطاع الإنترنت في إيران
زوارنا يقرأون الآن
آخر الأخبار
2025-10-20
وزير الخارجية الفرنسي: يجب فتح كل النقاط إلى غزة
آخر الأخبار
2025-10-20
وزير الخارجية الفرنسي: يجب فتح كل النقاط إلى غزة
0
آخر الأخبار
00:58
رويترز نقلا عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو وروبيو بحثا إمكانية التدخل الأميركي في إيران خلال اتصال هاتفي أمس السبت
آخر الأخبار
00:58
رويترز نقلا عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو وروبيو بحثا إمكانية التدخل الأميركي في إيران خلال اتصال هاتفي أمس السبت
0
أخبار دولية
04:17
إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا
أخبار دولية
04:17
إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا
0
آخر الأخبار
2025-12-15
مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: لبنان في مرحلة حساسة ووقف إطلاق النار هش
آخر الأخبار
2025-12-15
مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: لبنان في مرحلة حساسة ووقف إطلاق النار هش
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
14:29
آخر التطورات الميدانية في حلب...
تقارير نشرة الاخبار
14:29
آخر التطورات الميدانية في حلب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…
تقارير نشرة الاخبار
13:08
تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:06
السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك
الأكثر قراءة
1
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
2
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
3
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
4
آخر الأخبار
15:47
الجيش الأميركي: نفّذنا ضربات واسعة النطاق استهدفت مواقع عدة لتنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء سوريا
آخر الأخبار
15:47
الجيش الأميركي: نفّذنا ضربات واسعة النطاق استهدفت مواقع عدة لتنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء سوريا
5
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
6
خبر عاجل
13:36
ترامب: إيران تتطلع إلى الحرية ربما أكثر من أي وقت مضى والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة
خبر عاجل
13:36
ترامب: إيران تتطلع إلى الحرية ربما أكثر من أي وقت مضى والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة
7
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
8
خبر عاجل
01:06
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران
خبر عاجل
01:06
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران
