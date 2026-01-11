الشرطة الإيرانية: توقيف عدد كبير من العناصر الرئيسيين في "أعمال الشغب"

أعلن قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان توقيف عدد كبير من قادة حركة الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ أسبوعين.



وقال رادان للتلفزيون الرسمي: "تمّ ليل أمس توقيف عدد كبير من العناصر الرئيسيين في أعمال الشغب الذين سيُحاسبون بإذن الله بعد استكمال الإجراءات القانونية"، من دون أن يعطي تفاصيل عن عدد المعتقلين أو أسمائهم.