جدعون ساعر: إسرائيل تدعم "نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية"

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل تدعم الشعب الإيراني في ما وصفه بأنه "نضاله من أجل الحرية"، وذلك مع استمرار الاحتجاجات في أنحاء إيران بسبب تردي الوضع المعيشي.



وقال ساعر في مقطع مصوّر نُشر على منصة إكس: "ندعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية ونتمنى له النجاح".