البابا لاون يصلي من أجل السلام في إيران وسوريا

صلى البابا لاون الرابع عشر من أجل الذين قتلوا في الاحتجاجات في إيران وفي الاشتباكات في سوريا، داعيا إلى الحوار والسلام في البلدين.



وقال البابا خلال صلاة التبشير الملائكي: "أتوجه بأفكاري إلى ما يجري هذه الأيام في الشرق الأوسط، وخصوصا في إيران وسوريا، حيث تتسبب التوترات المتواصلة بمقتل العديد من الأشخاص. آمل وأصلي من أجل بناء الحوار والسلام بصبر، لما فيه الخير العام للمجتمع بأسره".