الشرطة الإسرائيلية تحتجز مسؤولا في مكتب نتنياهو

أفادت الشرطة الإسرائيلية باحتجاز مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاشتباه بعرقلته تحقيقا ذكرت وسائل إعلام محلية أنه يتعلق بتسريب معلومات عسكرية خلال الحرب على غزة.



ولم تذكر الشرطة الإسرائيلية اسم المحتجز، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه تساحي برافرمان، مدير مكتب نتنياهو حاليا والذي ينتظر أن يكون سفير إسرائيل لدى المملكة المتحدة قريبا.



وقالت الشرطة في بيان: "هذا الصباح، تم احتجاز مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء من أجل الاستجواب ... بشبهة عرقلة تحقيق".



وأفاد البيان بأنه "يخضع حالياً للاستجواب بصفته مشتبها به".



وكان مساعد نتنياهو السابق إيلي فيلدشتاين ادعى مؤخرا أن برافرمان حاول عرقلة تحقيق في تسريب معلومات عسكرية حساسة إلى الصحافة الأجنبية خلال الحرب ضد حركة حماس في غزة والتي استمرت لعامين.



وسرّب فيلدشتاين في أيلول 2024، وثيقة سرية للجيش الإسرائيلي إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، قبل أن يُعتقل لاحقاً وتُوجَّه إليه لائحة اتهام.



وهدفت الوثيقة إلى إثبات أن حماس غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والى دعم ادعاء نتنياهو أن الرهائن الذين اختطفهم مقاتلون فلسطينيون في هجومهم على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لا يمكن الإفراج عنهم إلا عبر الضغط العسكري وليس من خلال المفاوضات.



وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان"، قال فيلدشتاين إن برافرمان طلب لقاءه بعد وقت قصير من التسريب.



وبحسب فيلدشتاين، فإن برافرمان أبلغه بأن الجيش فتح تحقيقاً في القضية، وقال إنه يستطيع "إيقاف" التحقيق.



وفي المقابلة نفسها، قال فيلدشتاين إن نتنياهو كان على علم بالتسريب، وكان يؤيد استخدام الوثيقة لحشد دعم شعبي للحرب.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة فتشت أيضاً منزل برافرمان الأحد، ومن المتوقع أن يتحدث فيلدشتاين مع الشرطة لاحقاً الاحد بشأن الاشتباه في تورط برافرمان في القضية.