الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج "أعمال الشغب"

أخبار دولية
2026-01-11 | 07:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج &quot;أعمال الشغب&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج "أعمال الشغب"

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "زرع الفوضى والاضطراب" في إيران من خلال تحريض "مثيري الشغب".

ودعا الإيرانيين إلى النأي بأنفسهم عن "مثيري الشغب والإرهابيين".

وأكد بزشكيان أن الحكومة عازمة على حل المشاكل الاقتصادية.

أخبار دولية

مسعود بزشكيان

الولايات المتحدة

إسرائيل

إيران

LBCI التالي
الشرطة الإسرائيلية تحتجز مسؤولا في مكتب نتنياهو
البابا لاون يصلي من أجل السلام في إيران وسوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:23

الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل تصدران الأوامر "لمثيري الشغب" لزعزعة الاستقرار في البلاد

LBCI
أخبار دولية
2025-12-27

الرئيس الإيراني يقول إن بلاده تواجه "حربا شاملة" تشنها الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
04:13

الشرطة الإيرانية: توقيف عدد كبير من العناصر الرئيسيين في "أعمال الشغب"

LBCI
آخر الأخبار
03:57

قائد الشرطة الإيرانية: مثيرو الشغب مرتبطون بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأفعالهم خيانة للوطن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

استنفار إسرائيلي بعد مشاورات نتنياهو – واشنطن وتهديدات إيرانية بالرد

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:12

مقدمة النشرة المسائية 11-1-2026

LBCI
أخبار دولية
12:00

هرانا: عدد قتلى الاحتجاجات في إيران يتجاوز 500

LBCI
أخبار دولية
11:53

صحيفة: ترامب يتلقى إفادة الثلاثاء بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-06

أمام أعين أصدقائه... تمساح يسحب تلميذًا إلى أعماق النهر: وهذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
15:47

الجيش الأميركي: نفّذنا ضربات واسعة النطاق استهدفت مواقع عدة لتنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-03

بيان لوزارتي الداخلية والخارجية بشأن تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات: تسجيل 33،390 طلبا والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني

LBCI
أخبار دولية
04:13

الشرطة الإيرانية: توقيف عدد كبير من العناصر الرئيسيين في "أعمال الشغب"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

طهران تهدد: القواعد الأميركية وإسرائيل أهدافٌ مشروعة إذا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

استنفار إسرائيلي بعد مشاورات نتنياهو – واشنطن وتهديدات إيرانية بالرد

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:12

مقدمة النشرة المسائية 11-1-2026

LBCI
أخبار لبنان
08:37

وزارة الشؤون الإجتماعية تطلق انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:34

إسرائيل ترفع ‍حالة التأهب تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران... إليكم آخر المستجدات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:08

منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!

LBCI
خبر عاجل
09:24

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:02

هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
04:44

توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
أخبار لبنان
01:43

لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية

LBCI
خبر عاجل
08:43

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
08:17

نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي

LBCI
أمن وقضاء
01:36

"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More