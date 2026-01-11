الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج "أعمال الشغب"

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "زرع الفوضى والاضطراب" في إيران من خلال تحريض "مثيري الشغب".



ودعا الإيرانيين إلى النأي بأنفسهم عن "مثيري الشغب والإرهابيين".



وأكد بزشكيان أن الحكومة عازمة على حل المشاكل الاقتصادية.