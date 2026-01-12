الأخبار
عراقجي: لدينا رسائل صوتية وصلت لإرهابيين تأمرهم بإطلاق النار على المدنيين وقوات الأمن
2026-01-12 | 03:09
عراقجي: لدينا رسائل صوتية وصلت لإرهابيين تأمرهم بإطلاق النار على المدنيين وقوات الأمن
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن " هناك تسجيلات لرسائل صوتية وصلت لإرهابيين تأمرهم بإطلاق النار على المدنيين وقوات الأمن خلال التظاهرات بهدف زيادة عدد الضحايا"، بحسب "سكاي نيوز".
وأوضح في تصريح أن "احتجاجات التجار، التي بدأت في 28 كانون الاول الفائت كانت هادئة ومشروعة، لكن التظاهرات اتجهت نحو العنف"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن الإيرانية تعاملت مع تلك الاحتجاجات بهدوء".
ولفت الى أن "الحكومة الإيرانية بدأت فورا محادثات مع المعنيين واستمعت لمطالب المحتجين". وكشف أنه لدى الحكومة "أدلة على إطلاق نار تعرضت له قوات الامن بهدف رفع أعداد الضحايا".
وقال:"معظم من قضوا في التظاهرات تم إطلاق النار عليهم من الخلف". وأشار إلى أن "الإرهابيين استهدفوا المتظاهرين وقوات الأمن". وأكد أن "خدمة الإنترنت في إيران ستستأنف بالتنسيق مع السلطات الأمنية".
وإذ لفت إلى أن "الوضع في إيران الآن تحت السيطرة الكاملة"، شدد على أن "العنف تصاعد خلال مطلع الأسبوع". وأوضح أن "خدمة الإنترنت في إيران ستستأنف بالتنسيق مع السلطات الأمنية".
واتهم الوزير الإيراني الرئيس الأميركي بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وقال:" إن تصريحات ترامب بشأن الاحتجاجات شكلت تدخلا في شؤوننا الداخلية".
أضاف: "منذ أن هدد ترامب بالتدخل تحولت الاحتجاجات في إيران إلى أعمال عنف دموية لتبرير التدخل. لدينا وثائق عن التدخل الأميركي والإسرائيلي في الاحتجاجات".
وأعلن أن "طهران مستعدة للحرب وأيضا للحوار".
وكان ترامب صرح، في وقت سابق الاثنين، بأن طهران طلبت التفاوض مع واشنطن بشأن برنامجها النووي ويجري الإعداد لاجتماع في هذا الشأن لكنه لم يستبعد التحرك قبله.
