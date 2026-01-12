"نتبلوكس": انقطاع الإنترنت في إيران مستمر منذ أكثر من 84 ساعة

يستمر حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية الخميس الماضي على خلفية التظاهرات منذ أكثر من ثلاثة أيام ونصف اليوم، وفق ما أفادت صباحا منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية التي تراقب الإنترنت، بحسب وكالة "فرانس برس" .



وقالت المنظمة : "إنه بينما تستيقظ إيران على نهار جديد، تظهر البيانات أن انقطاع الإنترنت على المستوى الوطني تخطى 84 ساعة"، مشيرة إلى "إمكانية الالتفاف على انقطاع الشبكة من خلال استخدام جهاز اتصال لاسلكي عبر الموجات القصيرة والاتصال بشبكة للهواتف المحمولة في المناطق الحدودية والاتصال بخدمة ستارلينك والهواتف عبر الأقمار الاصطناعية".