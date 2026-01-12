متحف اللوفر يغلق أبوابه اليوم بسبب إضراب الموظفين

أعلن متحف اللوفر على موقعه الإلكتروني أنه سيغلق أبوابه اليوم الاثنين بسبب إضراب الموظفين، والذي تكرر مرات عدة خلال الأسابيع القليلة الماضية احتجاجا على الأجور وظروف العمل.



واللوفر هو المتحف الأكثر زيارة في العالم وتعرض لعملية سطو كبيرة في تشرين الأول الماضي عندما سرق أربعة لصوص مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار. ولا تزال المجوهرات مفقودة.