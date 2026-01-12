الأخبار
متحف اللوفر يغلق أبوابه اليوم بسبب إضراب الموظفين
أخبار دولية
2026-01-12 | 06:49
مشاهدات عالية
متحف اللوفر يغلق أبوابه اليوم بسبب إضراب الموظفين
أعلن متحف اللوفر على موقعه الإلكتروني أنه سيغلق أبوابه اليوم الاثنين بسبب إضراب الموظفين، والذي تكرر مرات عدة خلال الأسابيع القليلة الماضية احتجاجا على الأجور وظروف العمل.
واللوفر هو المتحف الأكثر زيارة في العالم وتعرض لعملية سطو كبيرة في تشرين الأول الماضي عندما سرق أربعة لصوص مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار. ولا تزال المجوهرات مفقودة.
أخبار دولية
متحف
اللوفر
إضراب
الموظفين
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-07
مُتحف اللوفر يعيد فتح أبوابه بالكامل إثر تعليق إضراب الموظفين
أخبار دولية
2026-01-07
مُتحف اللوفر يعيد فتح أبوابه بالكامل إثر تعليق إضراب الموظفين
0
منوعات
2025-12-15
موظفو متحف اللوفر في باريس يصوتون "بالإجماع" على مواصلة الإضراب
منوعات
2025-12-15
موظفو متحف اللوفر في باريس يصوتون "بالإجماع" على مواصلة الإضراب
0
آخر الأخبار
2025-12-19
نقابات والإدارة: موظفو اللوفر يلغون الإضراب وقرار بإعادة فتح المتحف "كالمعتاد"
آخر الأخبار
2025-12-19
نقابات والإدارة: موظفو اللوفر يلغون الإضراب وقرار بإعادة فتح المتحف "كالمعتاد"
0
أخبار دولية
2025-12-08
دعوة إلى إضراب مفتوح في متحف اللوفر اعتبارا من 15 كانون الأول
أخبار دولية
2025-12-08
دعوة إلى إضراب مفتوح في متحف اللوفر اعتبارا من 15 كانون الأول
0
أخبار دولية
15:00
صحيفة: مسؤولون منهم فانس يحثون ترامب على تجربة الدبلوماسية مع إيران
أخبار دولية
15:00
صحيفة: مسؤولون منهم فانس يحثون ترامب على تجربة الدبلوماسية مع إيران
0
أخبار دولية
14:09
العثور على جثة أحد أفراد البعثة الروسية داخل سفارة بلاده في قبرص
أخبار دولية
14:09
العثور على جثة أحد أفراد البعثة الروسية داخل سفارة بلاده في قبرص
0
أخبار دولية
14:05
البيت الأبيض: إيران ترسل لأميركا رسائل مختلفة عما تعلنه
أخبار دولية
14:05
البيت الأبيض: إيران ترسل لأميركا رسائل مختلفة عما تعلنه
0
أخبار دولية
13:50
حزب العدالة والتنمية: اشتباكات حلب شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض عملية السلام في تركيا
أخبار دولية
13:50
حزب العدالة والتنمية: اشتباكات حلب شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض عملية السلام في تركيا
0
فنّ
10:18
لحظة محرجة بين تيموثي شالاميه وكايلي جينر في الغولدن غلوب... وجدل حول علاقتهما (فيديو)
فنّ
10:18
لحظة محرجة بين تيموثي شالاميه وكايلي جينر في الغولدن غلوب... وجدل حول علاقتهما (فيديو)
0
حال الطقس
2025-10-27
الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-27
الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2026-01-09
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
حال الطقس
2026-01-09
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
0
موضة وجمال
2025-10-04
في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:27
استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026
1
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
2
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
3
أخبار لبنان
12:02
شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
12:02
شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه
4
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
5
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
6
خبر عاجل
05:52
الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص
خبر عاجل
05:52
الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص
7
خبر عاجل
11:23
ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك
خبر عاجل
11:23
ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك
8
خبر عاجل
09:25
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل
خبر عاجل
09:25
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل
