الحزب الموالي لمجلس بورما العسكري يفوز بمقعد أونغ سان سو تشي
أخبار دولية
2026-01-12 | 05:37
الحزب الموالي لمجلس بورما العسكري يفوز بمقعد أونغ سان سو تشي
فاز الحزب الرئيسي الموالي للمجلس العسكري الحاكم في بورما بمقعد الزعيمة الديموقراطية أونغ سان سو تشي في منطقة يانغون، على ما قال أحد مسؤوليه لوكالة فرانس برس الاثنين، في انتخابات برلمانية ندّد بها مراقبون غربيون باعتبارها مناورة لإطالة حكم العسكر.
كانت بورما منذ استقلالها تحت قبضة العسكر، ما خلا فترة قصيرة من حوالى 10 سنوات تولّى فيها مدنيون الحكم في مسار ديموقراطي.
وعاد العسكر إلى الحكم سنة 2021 بعد انقلاب أطاحوا به أونغ سان سو تشي واحتجزوها مدّعين أن الانتخابات التي فازت بها فوزا ساحقا على الحزب الموالي للمجلس العسكري شابتها عمليات تزوير.
وما زالت أونغ سان سو تشي البالغة 80 عاما مسجونة وتم حل حزبها "الرابطة الوطنية للديموقراطية".
وبعدما فرض المجلس العسكري سلطته بالقوة على مدى خمس سنوات، قدّم الانتخابات التشريعية التي تنتهي في 25 كانون الثاني/يناير بعد مرحلة ثالثة، على أنها عودة إلى الديموقراطية.
ونددت دول غربية عديدة ومراقبون بالانتخابات التي اتسمت بقمع الأصوات المعارضة وبقوائم انتخابية يتألف معظمها من أحزاب موالية للجيش.
وقال مسؤول من حزب "الاتحاد والتضامن والتنمية" الذي يعتبره خبراء ذراعا مدنيا للمجلس العسكري، إن مرشحا من حزبه فاز في دائرة كاوهمو التي كانت تمثلها رئيسة الوزراء السابقة أونغ سان سو تشي.
وأضاف "لقد فزنا بـ15 مقعدا من أصل 16 في مجلس النواب بمنطقة يانغون"، بعد المرحلة الثانية من التصويت التي جرت الأحد.
ولم يكشف المسؤول عن هامش الفوز ولا بدّ من انتظار نشر النتائج الرسمية للجولة الثانية بمبادرة من اللجنة الانتخابية.
