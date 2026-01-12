البابا لاون يلتقي بزعيمة المعارضة الفنزويلية في الفاتيكان

أعلن الفاتيكان في بيان، أن البابا لاون التقى زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو.



ولم يتم تقديم معلومات إضافية بعد بشأن الاجتماع الذي أدرج ضمن مواعيد البابا لليوم الاثنين في بيان يومي للفاتيكان، ولم يكن مدرجا في بيان سابق لجدول أعمال البابا.



ودعا البابا لاون إلى بقاء فنزويلا دولة مستقلة بعد اعتقال القوات الأميركية للرئيس نيكولاس مادورو بأوامر من الرئيس دونالد ترامب.



وفي خطاب حول السياسة الخارجية يوم الجمعة، ندد البابا ليو باستخدام القوة العسكرية وسيلة لتحقيق الأهداف الدبلوماسية، داعيا إلى حماية حقوق الإنسان في فنزويلا.



وكانت السلطات الموالية لمادورو قد منعت ماتشادو من الترشح في الانتخابات العامة الفنزويلية لعام 2024.