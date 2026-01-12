قوات الأمن البنغلادشية ترفع حالة التأهب على الحدود مع بورما

رفعت قوات الأمن البنغلادشية المنتشرة على طول الحدود مع بورما حالة التأهب القصوى بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات متمردة وقوات بورمية، أسفرت عن إصابة جندي بنغلادشي واحد على الأقل بجروح خطرة.



وتشهد بورما حربا أهلية منذ الانقلاب عام 2021 على الحكومة المدنية المنتخبة بزعامة أونغ سان سو تشي. وقد فر أكثر من مليون من أقلية الروهينغا المسلمة من بلادهم ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة.



واندلعت اشتباكات الأحد قرب الحدود البنغلادشية بين جيش المجلس العسكري البورمي وجماعتين انفصاليتين متنافستين، هما جيش أراكان وجيش إنقاذ روهينغا أراكان، على ما أفاد حرس الحدود البنغلادشي وشهود.



وقال المتحدث باسم قوات حرس الحدود البنغلادشية العقيد محيي الدين أحمد، لوكالة فرانس برس: "نحن في حالة تأهب قصوى"، معلنا أن الاشتباكات كانت مستمرة الاثنين.



وأشار إلى توقيف 53 شخصا قيل إنهم متمردون من جيش إنقاذ روهينغا أراكان، بتهمة التسلل إلى بنغلادش.



وبحسب سلطات دكا ومنظمات غير حكومية، تنشط جماعات مسلحة بورمية عدة في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار في جنوب بنغلادش.



وأسفرت الاشتباكات الدائرة عن إصابة فتاة تبلغ 12 عاما بجروح خطرة الأحد، بحسب الشرطة والجيش البنغلادشيين.