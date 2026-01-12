المستشار الألماني: العنف ضد المتظاهرين في إيران "دليل ضعف"

ندد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالعنف التي تمارسه السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين، معتبرا أنه "دليل ضعف"، خلال مؤتمر صحافي عقد أثناء زيارته إلى الهند.



وقال ميرتس خلال زيارته التي تستمر يومين: "أدعو القادة الإيرانيين إلى حماية شعبهم بدل تهديده ... هذا العنف ليس دليل قوة، بل دليل ضعف. يجب أن يتوقف في الحال".



وفي برلين، دعا متحدث باسم الحكومة الى إدراج الحرس الثوري الإيراني "على قائمة الكيانات الخاضعة لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المناهضة للإرهاب".



ويحتاج قرار كهذا من الدول الـ27 في التكتل، الى سند قانوني صلب مثل قرار قضائي صادر في إحدى الدول الأعضاء.



وأكد المتحدث الحكومي الألماني خلال مؤتمر صحافي أن برلين ملتزمة "بالعمل في صفوف الاتحاد الأوروبي للتوصل الى اتفاق بشأن هذه المسألة".



من جهتها، نددت وزارة الخارجية الألمانية بحجب الانترنت المتواصل في إيران منذ مساء الخميس، داعية الى اتخاذ إجراءات تتيح الاتصال بالشبكة.