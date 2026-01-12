رئيس مجلس الشورى: إيران تخوض "حربا على أربع جبهات"

وصف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أمام تظاهرة حاشدة مؤيدة للسلطات في طهران الرد على موجة الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية بأنها "حرب ضد الإرهابيين".



وأعلن قاليباف أن إيران تخوض "حربا على أربع جبهات"، هي الحرب الاقتصادية، والحرب النفسية، و"الحرب العسكرية" مع الولايات المتحدة وإسرائيل، و"اليوم حرب ضد الإرهابيين".



وأضاف وسط هتافات "الموت لإسرائيل، الموت لأميركا" أن "الشعب الإيراني العظيم لم يسمح يوما للعدو بتحقيق أهدافه"، متوعدا بأن الجيش الإيراني سيلقّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "درساً لا يُنسى" في حال شنت واشنطن هجوما جديدا على إيران.