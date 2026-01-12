روته: حلف شمال الأطلسي يبحث "الخطوات التالية" لتعزيز أمن القطب الشمالي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته أن التحالف يعمل على سبل تعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية، فيما تسعى أوروبا للتصدّي إلى مطامع الرئيس الأميركي في غرينلاند.



وقال روته للصحافيين في خلال زيارة لزغرب: "نعمل حاليا على الخطوات التالية لنضمن حماية جماعية لما هو على المحكّ".