رئيس كوبا ينفي إجراء مباحثات مع إدارة ترامب

أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الإثنين أن "ما من محادثات" جارية بين بلده والولايات المتحدة، في وقت يصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوطات على الجزيرة الشيوعية.



وهو كتب في منشور على اكس "ما من محادثات مع حكومة الولايات المتحدة، ما عدا اتصالات في مجال الهجرة لأغراض إجرائية"، علما أن نظيره الأميركي دونالد ترامب أعلن الأحد عن مباحثات مع هافانا، قائلا "نحن قيد التباحث مع كوبا"، من دون مزيد من التفاصيل.